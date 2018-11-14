На Луганщине женщина бросила новорожденного ребенка у больницы (Фото). Новости

Правоохранители Луганщины разыскивают женщину, которая у больницы оставила своего новорожденного ребенка. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что происшествие произошло 13 ноября.

Фото: полиция Луганской области

«Сотрудники луганской полиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая вчера, 13 ноября, оставила у Луганской областной детской клинической больницы (г. Лисичанск) своего новорожденного мальчика. Ориентировочно мальчик родился 11 ноября 2018 года. Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, которая бросила своего ребенка, просим вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части – 050-662-92-33) или по номеру 102. Анонимность гарантируется!», – сказано в сообщении.