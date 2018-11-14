Для полицейских и спасателей приняли программу по приобретению жилья. Новости

Правительство одобрило программу финансового лизинга Министерства внутренних дел, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 ноября, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«В ГСЧС работают около 54 тыс. чел., 4 тыс. из них находятся на квартирном учете, около 23 тыс. нуждаются в улучшении жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем менее 1% этих работников. Примерно такая же ситуация и в Национальной полиции Украины, только хуже [140 тыс. нуждающихся в жилье]. Большинству наших спасателей и полицейским придется ждать получения жилья от 50 до 80 лет», – сказал он.

По его словам, для улучшения ситуации МВД внесло в правительство проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для ведомства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 млрд грн были направлены на реализацию лизингового проекта по приобретению жилья.

«За счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи, что будет стимулирующим фактором пребывания на службе. Например, в случае выслуги от 5 до 10 лет ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет – на 20%; от 15 лет – на 30%. Кроме этого, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка», – сообщил Аваков.

Глава МВД отметил, что право на участие в программе будет иметь каждый полицейский и спасатель, независимо от занимаемой должности, звания и других заслуг.

Для приобретения жилья необходимо будет выполнить несколько условий:

иметь выслугу не менее 2 лет, кроме участников боевых действий;

не менее 5 лет до выхода на пенсию;

сотрудник должен находиться на квартирном учете;

срок лизинга не более 20 лет.

В программе предусмотрена опция досрочного погашения.