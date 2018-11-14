В «ДНР» мужчина при задержании «полицией» взорвал гранату. Новости

В неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) местный житель во время задержания «полицией» взорвал гаранту. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».
Как утверждают в «ДНР», в «полицию» поступило сообщение от жительницы Снежного о том, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дома скандал, угрожал физической расправой. При этом он держал в руках предмет, по внешнему виду напоминающий гранату.
«К моменту приезда сотрудников полиции правонарушитель скрылся с места происшествия», – уверяют в пресс-центре.
По «горячим следам» местонахождение мужчины было установлено. Он попытался скрыться, однако был задержан. Во время задержания мужчина достал из кармана куртки гранату, выдернул чеку и бросил ее в сторону «правоохранителей». В результате взрыва получил ранение сам фигурант, который был госпитализирован в учреждение здравоохранения, и сотрудник «полиции», у которого медицинские работники диагностировали осколочное скользящее ранение левого бедра.
«В настоящее время решается вопрос о привлечении ранее неоднократно судимого злоумышленника 1991 года рождения к уголовной ответственности», – заявили в «республике».
Напомним, в неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) в результате взрыва гранаты, произошедшего в многоквартирном доме, погиб мужчина и была ранена женщина.
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