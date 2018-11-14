Креативный подход: В Северодонецке «запломбировали» асфальт (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) для засыпки ям на дороге были использованы гипсовые стоматологические слепки. Об этом на своей странице в Facebook написала местная жительница Анастасия.
«Ремонт дорог в Северодонецке. На ул. Горького для заполнения ям в ход пошли гипсовые слепки из стоматологии. Найди челюсть друга», – пишет северодончанка.
Также она публикует фото:
На странице девушки в соцсети и в местном сообществе люди обсуждают увиденное. Большинство с юмором отнеслись к ситуации:
- Ирина: «Как теперь заснуть?»;
- Елена П.: «Запломбировали коллеги! Вот молодцы!»;
- Людмила: «Думала, многое в жизни видела.. А нет, удивили»;
- Анастасия: «Теперь в нашем городе появился арт-объект. Ждем вас на экскурсию»;
- Людмила: «Дороги у вас не очень, слепки в ямах»;
- Евгений: «А я говорил, дороги не ремонтируют»;
- Елена К.: «Креативный подход, что тут скажешь... Кто ж додумался»;
- Валерия: «Но яма-то засыпана. Типа проблема решена»;
- Наталия: «Феерично!»;
- Инна: «Надо свои поискать».
Есть и те, кого подобный ямочный ремонт возмущает. «Это уже вообще перешло все границы здравого смысла, маразм, по-другому это назвать нельзя. Это же кто-то додумался до такого...», – пишет Александр.
Комментарии