Донбасс-SOS: Как переселенцам получить задолженность по социальным выплатам. Новости

Кабинет министров Украины 25 апреля этого года принял очередные изменения в порядок осуществления социальных выплат переселенцам. Постановление № 335 внесло изменения в дискриминационное Постановление № 365, предусмотрев, что «выплата недополученных сумм осуществляется в порядке, определенном Кабмином». Однако порядок выплат до сих пор не принят. В общественной организации «Донбасс-SOS» рекомендуют переселенцам обжаловать действия Кабмина. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщается на сайте организации.

Как отмечают специалисты организации, изменения вступили в силу 12 мая этого года. Однако за полгода никакого порядка выплат разработано и принято не было.

«Сотни людей – те, кто только переместился, те, кому выплаты были возобновлены после прекращения, до сего дня не могут получить свои законные деньги за месяц, два, полгода или даже за весь период с начала войны», – рассказали в общественной организации.

Специалисты подчеркнули, что законом (ст. 46 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании») уже давно был предусмотрен порядок выплат «задолженности» – сразу, одним платежем за период не больше 12 месяцев, и в дальнейшем, ежемесячно равными суммами в частях не больше размера пенсии. Порядок был определен еще в июле 2003 года.

В связи с этим, юристы общественной организации приняли решение обжаловать действия Кабмина. Также переселенцам для получения задолженности по соцвыплатам рекомендуют:

оставлять жалобу на Горячей правительственной линии 1545 о непринятии Кабмином и не разработке порядка выплаты недополученных сумм согласно изменений, вызванных Постановлением КМУ № 335 от 25.04.2018;

оставлять жалобу Уполномоченному ВРУ по правам человека. Образец заявления доступен по ссылке;

обращаться с заявлением в Пенсионный фонд чтобы получить письменный ответ о причине отказа в выплате. Статья с образцами заявлений доступна по ссылке;

обжаловать в судебном порядке индивидуальный отказ в выплате (после получения письменного ответа Пенсионного фонда).

В организации подготовили образец иска, который доступен для ознакомления по ссылке

Также, исходя из своего материального положения, можно ходатайствовать об освобождении от уплаты судебного сбора (размер судебного сбора составляет 704,80 грн). Образец ходатайства об освобождение от уплаты судебного сбора доступен по ссылке.

Общественники также рекомендуют подать ходатайство об истребовании доказательств (ведомостей, что находятся в материалах пенсионного дела и касаются назначения, прекращения и возобновления выплаты пенсии). Образец доступен по ссылке.

Кроме того, в организации рекомендуют обращаться с иском против Кабмина.

Следует напомнить, что в организацию «Донбасс-SOS» можно обратиться по телефону Горячей линии 0800 309 110, а также в приемные в Бахмуте, Волновахе, Лисичанске.