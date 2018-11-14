Волонтеры «ADRA Украина» в октябре доставили более 524 тыс. литров воды (Фото). Новости

В октябре 2018 года волонтеры благотворительной организации «ADRA Украина» доставили вдоль линии разграничения рекордное количество питьевой воды. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что 524 063 литра питьевой воды доставлено более чем в 30 населенных пунктов Донбасса в рамках двух проектов:

246 300 литров – в рамках проекта «Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины», который реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии;

277 763 литров – в рамках проекта «Доставка воды в бочках», который реализуется при финансовой поддержке благотворительных фондов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.

Фото: пресс-служба «ADRA Украина»

«Доставка питьевой воды выполняется в Никольский, Волновахский, Ясиноватский, Марьинский районы и в г. Авдеевка Донецкой области», – добавили в пресс-службе.