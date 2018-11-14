На блокпостах Донбасса задержали пятерых участников НВФ. Новости

На блокпостах Донбасса за сутки правоохранители Объединенных сил задержали 5 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов, сообщает пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны 5 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 8 фактов незаконного оборота наркотических средств и 2 факта незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Также зафиксировано 26 административных правонарушений», – говорится в сообщении.

По информации представителя пресс-центра, за вчерашний день на подконтрольную Украине территорию последовало почти 18 тыс. человек и около 2 тыс. транспортных средств. Отказано в пропуске через линию разграничения по разным причинам 29-ти лицам. Кроме того, во время контроля выявлено контрабандных товаров на общую сумму 31 тыс. 123 грн. Также зафиксировано два факта использования поддельных документов и один – использования документов, выданных незаконными «властями».