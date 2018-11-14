Успехи весьма скромны: Как Украина решает жилищные вопросы переселенцев. Новости

В Украине решением жилищных вопросов переселенцев занимаются три министерства. За последний год успехи в этом направлении весьма скромны. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Сегодня имел возможность пообщаться с международными организациями и представителями посольств. Рассказал, как государство решает жилищные вопросы переселенцев и по каким направлениям нам нужна помощь. К сожалению, рассказать почти не о чем, потому что успехи весьма скромны. В нашей стране решением жилищных вопросов переселенцев занимаются три министерства», – написал он.

Так, по данным общественника «их успехи» за последний год:

МинВОТ (Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц) – 72 квартиры. Деньги выделили по новой системе: 50% – средства государственной субвенции, 50% – средства местного бюджета;

Минрегион (Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины) – около 200 квартир до конца года. Программа «Доступное жилье», благодаря которой государство компенсирует половину стоимости, а вторую половину должен внести сам переселенец;

Минсоц (Министерство социальной политики) – около 700 переселенцев должны получить жилье до конца года. Проект реализуется с 2015 года при поддержке немецкого банка KWF и включает реконструкцию 16 объектов в 3-х областях.

«Такие успехи не слишком впечатляют, потому что в жилье нуждаются более миллиона переселенцев. Поэтому нам надо более эффективно работать с донорами и местными бюджетами. Но они не будут финансировать эти программы, когда само государство их не финансирует и не имеет четкой стратегии по решению жилищных вопросов», – считает Калинин.

По его словам, первые вопросы, которые поставили представители посольств общественникам: какие есть механизмы компенсации за утраченное жилье, какая стратегия государства по решению жилищного вопроса, как происходит распределение квартир, когда переселенцы будут иметь полноценное право голоса и как решается вопрос пенсионного обеспечения переселенцев.

«По всем этим вопросам наша Ассоциация и другие общественные организации предоставляли четкие предложения. К сожалению, пока нет "политической воли" их внедрять. Общественные организации не будут ждать, когда такая воля появится. Мы и дальше будем убеждать международные организации финансировать те проекты, которые имеют прозрачные механизмы внедрения программы и успешный пилотный проект», – подытожил Руслан Калинин.

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