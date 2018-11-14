«Доступное жилье»: В Харькове для переселенцев выделят 5 млн грн. Новости

В Харькове из городского бюджета планируют выделить 50 млн грн на реализацию Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья в 2019 году. Об этом сообщил заместитель начальника управления социально-экономического развития, планирования и учета департамента экономики и коммунального имущества Роман Шабала, передает пресс-служба Харьковского городского совета.
По его словам, 5 млн грн планируется выделить на направление программы «50/50» (бюджетная поддержка в размере 50%), 10 млн грн – на обеспечение доступным жильем работников предприятий города, 10 млн грн – для работников бюджетных учреждений города, 20 млн грн – на кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, 5 млн грн – для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Кроме того, на ближайшей сессии горсовета планируется выделить 21,2 млн грн на выполнение Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2019 году.
Роман Шабала отметил, что в 2018 году, по состоянию на 1 ноября, льготным кредитованием жилья воспользовались более 90 семей (в 2017 году – 74 семьи), 29 из них стали участниками программы молодежного кредитования. Ожидается, что до конца года благодаря поддержке города свои жилищные условия улучшат более 100 семей.
В пресс-службе напоминают, что Харьков лидирует в стране по финансированию жилищных программ для молодежи.
В рамках городской программы строительства доступного жилья вынужденные переселенцы, которые живут в Харькове, могут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%.
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