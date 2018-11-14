Куць встретился с Этерингтоном: О чем говорили (Фото). Новости

Сегодня, 14 ноября, в Краматорске председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць встретился с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном. Об этом губернатор Донетчины сообщил на своей странице в Facebook.

«Боевые действия на Донетчине и Луганщине продолжаются, Россия постоянно обостряет конфликт (в том числе демонстрируя агрессивные действия в Азовском море, в результате чего страдают Мариупольский и Бердянский морские порты, а следовательно и экономика региона и Украины). Об этом говорили во время встречи в облгосадминистрации с Марком Этерингтоном, заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине», – написал он.

По словам главы области, благодаря тесному сотрудничеству ДонОВГА и ОБСЕ удается во времена обострения активных боевых действий договариваться о режиме прекращения огня для восстановления поврежденной критической инфраструктуры. «Но недавние высказывания Александра Хуга, оставившего пост заместителя председателя СММ ОБСЕ, у нас вызывают большие беспокойства. Надеемся, что это сугубо его позиция, и дальнейшая работа ОБСЕ будет прозрачной, объективной и плодотворной. Украинская сторона хотела бы видеть действия ОБСЕ более четкими и настойчивыми, особенно это касается вопроса допуска гуманитарных миссий и организаций к местам незаконного содержания украинских граждан на временно оккупированных территориях для формирования списков пленных и решения их дальнейшей судьбы», – сообщил Куць.

Также председатель ДонОВГА рассказал, что Марк Этерингтон заверил, что СММ ОБСЕ заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на востоке Украины, а следовательно, будет выполнять свою миссию и в дальнейшем. «В этом наши приоритеты совпадают. Украина эту миссию пригласила, и поэтому мы работаем на этой территории для возвращения мира в вашу страну. И на этом всегда акцентирует внимание, в том числе, и руководитель нашей организации Эртугрул Апакан. Поэтому и в дальнейшем мы будем работать в таком же формате», – заверил Этерингтон.

Фото: Facebook / Александр Куць

Напомним, Марк Этерингтон вступил в должность заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине 1 ноября.

Как сообщалось ранее, заявление экс-первого заместителя СММ ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга, который признал, что на Донбассе присутствуют российские военные, но отказался признать Россию страной-агрессором, вызывает ряд вопросов. Возможно, это продиктовано кадровыми изменениями в составе ОБСЕ, уходом Хуга со своего поста и поиском нового места.

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