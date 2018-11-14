На Донетчине безработный украл у школьника портфель. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) неработающий мужчина украл портфель школьника. Кража произошла из камеры хранения магазина. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что сделав покупки в магазине возле железнодорожного вокзала, жительница Славянска обнаружила, что из камеры хранения исчез портфель ее 13-летнего сына с личными вещами. Женщина позвонила в полицию и попросила о помощи.

«На место происшествия прибыла группа реагирования Славянской полиции. Правоохранители просмотрели видеозапись камер наблюдения и увидели, как произошла кража – вещи из ячейки забрал пожилой мужчина. Изучив приметы подозреваемого, наряд занялся его поиском. Мужчина был задержан за 40 минут на привокзальном рынке, где он пытался реализовать похищенный рюкзак», – сообщили в полиции.

Правонарушителем оказался 52-летний житель Бахмута.

«Он объяснил, что хотел таким образом "заработать", так как постоянной работы не имел», – отметили в полиции.

Информация о происшествии внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».