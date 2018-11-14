В Украине выделены деньги на лечение переселенцев и «Доступные лекарства». Новости

Кабинет министров Украины перераспределил 868,72 млн грн из нераспределенных расходов медицинской субвенции на программу «Доступные лекарства», на медицинскую субвенцию местным бюджетам и лечение граждан за рубежом. Соответствующее распоряжение было принято сегодня, 14 ноября, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, правительство перераспределило 753,6 млн грн с нераспределеных расходов медицинской субвенции. Из них 188,4 млн грн – на медицинское обслуживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Остатки этих денег пойдут по таким приоритетам:

погашение задолженности заработных плат медикам;

дополнительное финансирование бюджетной программы лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа;

обеспечение потребностей пациентов, которым необходимы препараты инсулина.

«Теперь местные советы должны принять изменения в свои бюджеты, чтобы средства по механизму субвенции получили все медицинские учреждения», – отмечают в Минздраве.

На программу «Доступные лекарства» правительство перераспределил 78,6 млн грн из нераспределенных расходов субвенции.

В Минздраве напомнили, что сейчас по программе «Доступные лекарства» пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом II типа могут получить 261 препарат, из них 59 – бесплатно. Получить лекарства по рецепту от врача можно в 7 937 аптеках. Это каждое третье аптечное учреждение в Украине.

По информации ведомства, с начала 2018 года пациенты получили лекарства по почти 14 млн рецептов на сумму свыше 700 млн грн.

Что касается программы «Лечение граждан Украины за рубежом», правительство перераспределило из субвенций 36,5 млн грн. «Это позволяет направить на лечение за рубежом еще 13 тяжелобольных украинцев, которые сейчас находятся на учете программы. Всего в этом году на лечение за границу уже было направлено 206 пациентов на общую сумму около 580 млн грн», – сообщили в Минздраве.