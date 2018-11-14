Поддержка Украины, одиночество России: В Совете Европы обсудили «выборы Л-ДНР». Новости

Сегодня, 14 ноября, в Страсбурге (Франция) состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, на котором обсудили «выборы» на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«По поручению президента Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских соглашений государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России», – написал он.

На доручення @poroshenko ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 14 ноября 2018 г.

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

Глава СБУ сообщил, что начинать привлечение к уголовной ответственности за «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» нужно не с людей, которые приходили на них и голосовали, а с тех, кто это организовывал, а также то, что по фактам вмешательства во внутренние дела Украины и посягательства на территориальную целостность уже открыты два уголовных производства.

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