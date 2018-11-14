Скандал в Донецком медицинском вузе-переселенце: Студенты-иностранцы оказались обманутыми. Новости

В Кропивницком (до переименования – Кировоград, Кировоградская обл.) студенты-иностранцы, которые учатся на международном факультете вуза-переселенца Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ), оказались обманутыми. Как оказалось, оплаченные ими деньги за обучение не попали в учебное заведение, а многие из них находятся в Украине с нарушениями миграционного законодательства. Об этом сегодня, 14 ноября, во время встречи со студентами сообщил и. о. первого проректора по научно-педагогической работе Игорь Хрипаченко.

«Мы зафиксировали массу нарушений, которые привели к тому, что сейчас среди вас нет ни одного студента, который оплатил положенную сумму за обучение», – сообщил он.

За данные нарушения декана международного факультета ДонНМУ Александра Мухина отстранили от работы.

Хотя студенты демонстрируют чеки об оплате той суммы, которой должно хватить на год обучения, оказалось, что часть осталась в кармане рекрутеров, которые приглашали их на обучение в Украину. Студентам обещают, что с понедельника каждый получит документ, где будет указано, сколько из заплаченных рекрутеру денег попало в университет, а сколько студенты еще должны.

Во время встречи со студентами руководство вуза дало им инструкцию обратиться в полицию, а к концу недели собрать все документы и видеодоказательства, подтверждающие оплату за обучение. Также иностранцам обещают искать пути решения проблемы, чтобы они продолжили обучение.

Иностранцы шокированы ситуацией, ведь каждый из них за год обучения заплатил по 4 тысячи долларов, а некоторые оплатили и полный курс за 12 тысяч долларов.

Напомним, вчера, 13 ноября, более полутысячи будущих врачей – иностранные студенты-медики – абитуриенты ДонНМУ не пошли на пары, а вышли на протест.

Как сообщалось ранее, в Краматорске вуз-переселенец ДонНМУ отчислил около 40 иностранных студентов якобы из-за финансовой задолженности за обучение. Студенты уверяют, что платили исправно. Полиция открыла уголовное производство.

Источник: Гречка

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