Кассовые сборы фильма «Дикое поле» составили почти 1,37 миллиона. Новости

Украинский фильм «Дикое поле» по роману Сергея Жадана стартовал в прокате еще неделю назад. но уже успел показать внушительные результаты. Кассовые сборы картины составили почти 1,37 млн грн, пишет «Сегодня».

Отметим, что старт фильм показал лучшие результаты в прокате, чем «Донбасс» Сергея Лозницы (почти 14 тыс. зрителей за первую неделю проката) и «Позывной "Бандерас"» Зазы Буадзе (более 9 тыс. зрителей за первые четыре дня проката).

Международная премьера фильм «Дикое поле» состоится на кинофестивале «Темные ночи». Он пройдет с 16-го по 30 ноября в Таллинне (Эстония), говорится в Facebook фестиваля.

В основе картины – роман украинского писателя Сергея Жадана «Ворошиловград». Он лично принимал участие в адаптации книги для киносценария. Действие фильма происходит на Донбассе, куда после долгого отсутствия возвращается главный герой. Он разыскивает своего исчезнувшего брата, который пытался защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Она не представляет особой ценности, но находится на важном участке земли.

Режиссер фильма – Ярослав Лодыгин. Производством ленты занимались специалисты трех стран: Украины, Нидерландов, Швейцарии. Бюджет фильма составил $1,2 млн. Роли исполнили Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов.