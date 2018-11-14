В Славянске за сутки обнаружены четыре экс-участника НВФ «ДНР». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) за сутки обнаружены четыре бывших участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые в 2014 году действовали на территории города. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.
Так, 26-летний мужчина рассказал правоохранителям, что после захвата Славянска стал ходить к НВФ на блокпост и вскоре был ими «завербован». Ему выдали форму и автомат, поставили охранять железнодорожный переезд, находящийся неподалеку от горы Карачун.
Во время активных боевых действий он скрывался в окрестных зданиях, после чего продолжал «дежурство». «За такую "преданность" кураторы однажды даже выдали ему премию – 1,5 тысячи гривен... После освобождения города пособник террористов выехал к родственникам в другой регион Украины, откуда через два года вернулся домой», – рассказали в полиции.
«Еще три его "коллеги", старшему из которых исполнилось 47 лет, имели похожие истории. Они со спецсредствами дежурили на блокпостах, регулировали движение транспорта, проверяли документы водителей и пассажиров. Теперь все сотрудничают с полицией», – говорится в сообщении.
По фактам деятельности правонарушителей проводятся досудебные расследования, имеющие квалификацию по ч. 2 ст. 260 «Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».
Читайте также:
- На блокпостах Донбасса задержали пятерых участников НВФ
- Бывший спортсмен-рукопашник: В Краматорске полицейским сдался экс-участник НВФ
- На блокпостах Мариуполя с начала года выявили 190 человек, причастных к НВФ
- В Запорожской области осудили участника НВФ «ДНР»
- Снайпер «Багира», воевавшая на строне НВФ на Донбассе, оказалась бывшей сербской иегуменьей
- Правоохранителям сдался экс-участник НВФ из Горловки
- На Донбассе на стороне НВФ воевали 5 граждан Австралии, – Аваков
- За деньги охранял блокпосты: На Донетчине участнику НВФ «ДНР» сообщили о подозрении
Комментарии