Без статуса и оплаты за обучение: Куда делись деньги студентов-иностранцев ДонНМУ-переселенца (Фото). Новости

В Кропивницком (до переименования – Кировоград, Кировоградская обл.) в стенах вуза-переселенца Донецкий национальный медицинский университет (ДонНМУ) большой скандал. Студенты-иностранцы недовольны качеством обучения, а к тому же обнаружили, что часть денег, которые они платили, на счета вуза не попала.

По словам студента из Египта Ахмеда, несколько групп студентов в крошечной комнате – это норма, иногда предметы ведут преподаватели, которые не являются профессионалами по направлению. «Преподаватели не знают английского. Нам дают задание – идите, читайте учебник, потом дают тест, ставят "4" и все. Но зачем тогда универ? Я бы и дома мог учиться по книжкам и ютубу», – возмущается его одногруппник.

Проблемы начинаются еще из общежития: части в нем не достается места и приходится за дополнительные средства снимать квартиру, а других шокируют условия – не везде работают душ и туалет, а в 8-этажном здании нет лифта.

Студенты требовали встречи с ректором, или же обещали жаловаться в консульства своих стран, что их обманули и они заплатили за некачественное обучение.

На факультете обучается 1100 студентов, каждый из которых заплатил от 3 500 долларов и выше за год обучения.

Сегодня, 14 ноября, в университет приехал первый проректор Игорь Хрипаченко, с которым и встретились желающие. Он шокировал студентов еще больше – их действительно обманули и на самом деле у них проблемы не только с образовательным процессом, но и с оплатой за обучение да и вообще, не факт, что в Украине они находятся законно. «Сегодня мы приехали из Краматорска для проведения внутреннего аудита. Его цель – выявить все проблемы, которые есть на факультете. Две основные проблемы мы обнаружили с первых дней проверок. Первая проблема – это нарушение миграционного законодательства Украины. Вторая же связана с оплатой за обучение. Сейчас так получилось, что руководство международного факультета недобросовестно выполняло свои обязанности. В результате, есть масса недостатков и нарушений, которые привели к тому, что ни один из вас сегодня не имеет легитимного статуса пребывания на территории страны. Также на сегодня среди вас нет ни одного студента, который оплатил полную сумму за обучение», – заявил Хрипаченко.

Фактически, руководство вуза утверждает, что агенты – лица, которые помогали с выбором учебного заведения и сопровождением иностранцев в Кропивницкий – не объяснили студентам, что те осуществляют только часть оплаты, а часть из этих средств идет на оплату услуг самого агента. На счета учреждения образования поступила только часть денег. В свою очередь, на руках у студентов чеки об оплате и письма подтверждения, что они оплатили полную сумму за обучение.

Сами же студенты не понимают, каким образом мошенники могли оказаться просто в стенах университета – их приемная находится в 137 кабинете главного корпуса, а сам университет не знал об обмане.

К тому же, утверждают студенты, они фактически являются заложниками агентов. «Мы идем в деканат с вопросом, а нам говорят – идите к агентам. Но зачем? Мы бы хотели платить за обучение без посредника университета, но у нас нет такой возможности – только через агентов», – рассказал студент третьего курса.

Напомним, вчера, 13 ноября, полтысячи студентов международного факультета устроили протест в виде бойкота обучения. Они утверждали, что университет не имеет качественной учебной базы или даже учебников, преподаватели, как это предусмотрено контрактом, не знают английского, а также студенты не проходят достаточной практики в медучреждениях. Сегодня, 14 ноября, во время встречи со студентами руководство вуза дало им инструкцию обратиться в полицию, а к концу недели собрать все документы и видеодоказательства, подтверждающие оплату за обучение.

Как сообщалось ранее, в Краматорске вуз-переселенец ДонНМУ отчислил около 40 иностранных студентов якобы из-за финансовой задолженности за обучение. Студенты уверяют, что платили исправно. Полиция открыла уголовное производство.

Источник: Гречка

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