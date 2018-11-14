На Донетчине налоговики прикрыли еще одну незаконную АЗС. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) налоговая милиция в рамках операции «Акциз-2018» выявила очередную незаконную АЗС. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

«Сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС в Донецкой области совместно с спецподразделением налоговой милиции ГФС Украины, которое включено в состав Объединенных сил, по координации прокуратуры Донецкой области установлен факт функционирования АЗС без соответствующих разрешительных документов в городе Константиновка», – говорится в сообщении.

Как отмечается, из незаконного оборота изъято 21 т горюче-смазочных материалов на сумму ориентировочно 723 тыс. грн и составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).

В ГФС уточнили, что все материалы направлены в территориальный суд.