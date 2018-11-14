На Луганщину с подарками приехади волынские капелланы . Новости

Капелланы с Волыни посетили реабилитационный центр «Аист» в Попасной (Луганской обл.) с подарками от луцкого детского сада в виде игрушек, одежды, печенья, канцелярия, книг и прочего. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Ирина Крамаренко.

«Добрые люди – родители детей, которые ходят в садик, собрали нашим деткам именно то, что нужно для развития и развлечения. Спасибо за искреннее доброе сердце! Заведующая ребцентра "Аист" Овчаренко Наталья провела небольшой экскурс для гостей, угостила чаем и кофе, рассказала о планах на будущее», – говорится в сообщении.

Источник: «Волынь.post»