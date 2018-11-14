В «ДНР» и «ЛНР» объявили «официальные» итоги «выборов». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» «центральные избирательные комиссии» по итогам «выборов» объявили Дениса Пушилина «избранным главой ДНР», а Леонида Пасечника «избранным главой ЛНР». Об этом сегодня, 14 ноября, пишут местные интернет-ресурсы.

«Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание ЦИК, на котором были подведены окончательные итоги голосования и утвержден результат выборов главы ДНР...», – сказала «председатель центризбиркома ДНР» Ольга Позднякова. Она добавила, что Денис Пушилин набрал 60,86%.

По словам «председателя ЦИК ЛНР» Елены Кравченко, за кандидатуру Леонида Пасечника «проголосовали» 68,3%.