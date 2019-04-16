Срок эксплуатации истек 2 года назад: Как выживают переселенцы в модульном городке в Харькове (Фото). Новости

В Харькове модульный городок для переселенцев из Донбасса больше не может быть убежищем для людей, оставшихся без крова. Модульные домики построили при поддержке немецкой стороны, но они были рассчитаны на полгода, а люди там живут уже почти 5. В Харькове городок построили в январе 2015 года. Домики не рассчитаны на постоянное жительство и исчерпали свой ресурс 2 года назад, пишет «5 канал».

В одном из домиков уже 4-й год живет переселенка Айшат Натарова. Она приехала из прифронтовой Станицы Луганской, когда участились обстрелы. Вместе с дочерью и четырьмя внуками она живет в двух небольших комнатах. «Тут мы с младшей внучкой диван расправляем и вдвоем спим», – говорит она.

По словам Айшат, к тесноте уже привыкли. Возвращаться некуда – их дом разбило снарядами. Обе женщины устроились на работу, но этих денег на аренду жилья не хватает. «Мало того, что мы переселенцы, так еще и у нас семья большая. Поэтому с детьми – четверо детей – на тот момент, да и сейчас, не хотят брать. Только слышат, что из зоны АТО, что дети маленькие ...», – жалуется она.

В семье другой переселенки из Должанска (Луганская обл.) Ирины Билецкой – 20 детей. Пятеро собственных, четверо приемных и еще 11 внуков. Сейчас ее взрослые дети работают, чтобы обеспечить младших. «Там остались у нас квартиры у всех, у каждого была квартира. И мы не знаем – домики, они же временное жилье. Куда дальше пойдем? Главное, что тепло и есть водичка. Я молюсь, чтобы мы еще хотя бы здесь прожили, чтобы не развалились домики», – говорит переселенка.

С тех пор, как построили этот городок, условия проживания в нем ухудшаются. «После каждой зимы у нас появляется какое-то одно или два помещения, где начинает течь кровля. Протаптывается пол, потому что влажность высокая. Прогнивает ДСП ... Какие-то чрезвычайные поломки, конечно, мы стараемся ликвидировать по мере возможностей, по мере выделения каких-то средств. Просим у коммунального предприятия, просим у города», – рассказал управляющий модульного городка Артур Стаценко.

Временное жилье стало постоянным почти для 300 человек. Большинство из них – льготники, в частности, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Городской совет предлагает несколько вариантов расселения людей. «Мы предлагаем кредитование тем семьям, которые способны заплатить половину стоимости жилья. Но опять же, городу нужны определенные гарантии. Человек должен иметь работу, иметь постоянный доход, который оформляет с нами этот кредит. Как правило, это является препятствием, потому что далеко не все трудоустроились, далеко не все могут показать постоянный источник дохода», – сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

В горсовете объясняют: предоставить жилье без государственной поддержки не могут. Поэтому временный городок продолжает оставаться постоянным. Новых жителей туда не селят, а с теми, кто уже живет, продлевают договор аренды раз в полгода.

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