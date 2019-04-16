Украинско-немецкий проект: В городах Донетчины появляются новые арт-объекты (Фото). Новости

На Донетчине молодежь из Берлина совместно с молодыми людьми из Донецкой и Харьковской области украшает города граффити: изображения появляются на стенах зданий, на заборах. Своими произведениями, созданными в рамках реализации украинско-немецкого проекта «Reclaim the crafts» («Восстановить ремесла»), активисты делятся в Facebook.

Проект направлен на объединение молодежи из разных стран вокруг идеи возрождения традиционных ремесел с современными искусствами. В рамках проекта в апреле активисты уже побывали в нескольких городах, где создали арт-объекты. В частности, в Покровске (до переименования – Красноармейск):

Также арт-объекты создавались в Доброполье:

Новые граффити появились и в Славянске:

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