В Лисичанске открыли первый в Украине центр уличной культуры. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) открыли первый в Украине центр уличной культуры. Скейт-парк «Дружба» объединил около сотни подростков разного возраста. Деньги на его строительство выделило Агентство США по международному развитию.

Роман Литвиненко увлекается велосипедным спортом три года и знает десятки опасных трюков, а началось его хобби с поездки в Татарстан. «Я просто поехал с родителями в другой город к родственникам, увидел впервые в жизни скейт-парк. Там люди моего возраста катались, я с ними познакомился. Мне подсказали, где купить велосипед подешевле. На нем начал кататься, понравилось. После чуть-чуть подзаработал, продал, купил хороший. И сейчас уже третий год катаюсь», – рассказывает парень.

До появления скейт-парка в Лисичанске ребята занимались на улице. Зимой этот вид спорта был недоступен. На оборудование скейт-парка Агентство США по международному развитию выделило 32 тыс. долл.

Как сообщил координатор проекта молодежного центра «Дружба» Максим Трунов, за эти деньги был разработан дизайн, сделан ремонт, строительство фигур для катания с препятствиями.

С детьми в молодежном центре работает тренер, чтобы они могли осваивать трюки не по роликам в интернете. В центре уличной культуры в Лисичанске есть возможность заниматься не только на велосипедах, но и на самокатах, на роликах или скейтах. Также есть место для занятий паркуром, трюковым футболом и стритболом. В планах – установить скалолазную стенку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»