Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений, – генпрокурор. Новости

Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании подозреваемых внефракционного народного депутата Надежды Савченко и экс-главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана не означает снятия обвинений. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия так называемой ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», – написал Луценко.

По его словам, можно было бы сказать, что вчерашнее решение об освобождении из-под стражи – исключительная компетенция суда. «Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать, что судебная система тяжело больна», – добавил генпрокурор.

Одна из причин, по мнению Луценко, в том, что разрешены законом манипуляции с бесконечными заменами адвокатов. «У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства», – уточнил он.

Луценко добавил, что законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР.

Еще одна причина – критически малое количество судей в судах. «40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко – Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд – Черниговский районный – Черниговский апелляционный – Верховный суд – Соломенский районный – Киевский апелляционный – Верховный суд – Киевский апелляционный – Дарницкий районный – Киевский апелляционный – Броварской районный», – написал Луценко.

И третья причина, как считает генпрокурор, это нежелание отдельных судей выполнять свою работу. «Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории», – добавил Луценко.

Напомним, в полночь с 15-го на 16 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых внефракционного нардепа Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана в связи с тем, что 15 апреля истекла ранее избранная мера пресечения. Суд не успел ее продлить в текущем заседании.

Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.

Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.

В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.