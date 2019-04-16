Без света: В прифронтовой Катериновке обстрелами НВФ повреждена линия электропередач. Новости

В прифронтовой Катериновке (Попаснянский р-н, Луганская обл.) из-за обстрелов произошло очередное повреждение линии электропередач. Без света остались более 300 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

Как напомнили энергетики, 12 апреля в условиях полученного режима безопасности было восстановлено энергоснабжение жителям прифронтовой Катериновки и Золотого-4. «А уже 14 апреля в 21:40 в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) обломками мин снова повреждена линия ВЛ 6 кВ "ПС Золотое 2 - 425". Без света остались 303 абонента», – говорится в сообщении.

В ЛЭО отметили, что теперь снова будут вестись работы на линии разграничения. Сотрудники энергетической компании подали запрос на аварийно-восстановительные работы голове районной военно-гражданской администрации Попасной и руководителю Украинской стороны общего центра по контролю и координации.

«Позже стало известно, что на помощь в восстановлении поврежденной линии пришли энергетики шахты "Золотое-2" – местные жители, которым собственноручно удалось устранить повреждения. Благодаря этому было сокращено количество жителей, которые находились без света», – подчеркнули в ЛЭО.

На данный момент еще 31 потребитель остается обесточенным. Проведение аварийно-восстановительных работ планируется на 16 апреля, в случае получения гарантий безопасности.