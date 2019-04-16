Присутствие НАТО в Черном море: Что планирует Россия и как защититься Украине. Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен агрессивным поведением России и наращивает свое присутствие в Черном море. Страны НАТО и Украина уже провели совместные учения в Черном море «Морской щит 19». Между тем в Альянсе выразили готовность отправить в Черное море подводные лодки. В свою очередь, послы Великобритании и Канады в Украине заявили, что правительства их стран готовы усилить присутствие национальных ВМС в Черном море. Украина и ее союзники по НАТО уделяют особое внимание безопасности Черноморского региона. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Слово і Діло».

По его словам, после аннексии Крыма Россия систематически наращивает милитаризацию полуострова. Например, одних только военных кораблей стало втрое больше, чем в период до 2014 года. Таким образом, российские военные проводят военные учения, бросая вызов как Украине, так и другим странам Черноморского бассейна, для которых агрессивные действия России представляют чрезвычайную угрозу.

Мусиенко отметил, что в действиях россиян нет ничего непредсказуемого. Дело в том, что геополитическая доктрина РФ в течение более чем двухсот лет базируется на утверждении, что «России крайне необходимо иметь выход к теплым морям, строить порты в водах, которые не замерзают».

Он подчеркнул, что Российская империя систематически на протяжении веков пыталась пробивать себе коридоры на Юг, Юго-Восток и Юго-Запад. «Те, кто думает, что это геополитика уже давно в прошлом и потеряла свою актуальность сегодня, очень сильно ошибаются», – добавил он.

Специалист обратил внимание на то, где Россия после распада СССР в последние десятилетия разжигала войны: Приднестровье, Абхазия, Грузия, Украина, вмешательство в гражданскую войну в Сирии. Направление агрессии и экспансионистской политики РФ четко на Юго-Запад.

По его мнению, агрессивные планы РФ выходят за пределы Украины и угрожают Грузии, Румынии, Болгарии и в перспективе даже Турции. Именно поэтому эти страны объединились и систематически проводят разного рода военные учения в акватории Черного моря. Увеличилось количество стран-участниц, войск, техники, которые систематически совместно отрабатывают планы по противодействию агрессии России как на море, так и на суше.

Как отметил Мусиенко, то, что в Черном море увеличивается присутствие кораблей НАТО, проводят совместные учения с украинскими ВМС, сдерживает РФ от ее агрессивных планов относительно возможной экспансии Черного моря.

«Количество заходов военных кораблей НАТО в акваторию Черного моря увеличилась в несколько раз. Даже Турция, которая ранее уделяла больше внимания безопасности в Средиземном и Эгейском морях, сейчас начинает активно развивать свои военные базы и увеличивает присутствие в акватории Черного моря», – пояснил он.

По его словам, важно и то, что Украина, наконец, утвердила Морскую доктрину и Стратегию развития ВМС до 2035 года.

«Ожидается, что украинский флот вот-вот пополнится катерами Island, переданными американской стороной. Необходимо вести дальнейшие переговоры с США, Великобританией, скандинавскими странами о передаче Украине пусть не совсем новых, но хороших боевых кораблей, как на безвозмездной основе, так и на платной с предоставлением кредитов на покупку таких судов», – уверен эксперт.

Эксперт подчеркнул, что есть определенные трудности в работе в этом направлении, в частности в недостаточном финансировании программ, связанных со строительством военных кораблей. Это необходимо решить с появлением и утверждением Стратегии развития ВПК Украины, отведя в этом документе существенную роль отечественном кораблестроению, предусмотрев на эти цели расходы не менее чем 15-20% от общего финансирования ВПК.