В Волновахе новые случаи заболевания корью. Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) медики зарегистрировали новые случаи заболевания корью. Так, в центральную районную больницу (ЦРБ) с клиническими симптомами заболевания корью в один день обратились сразу две местные жительницы 36 и 23 лет.

«В стационар больных привозят крайне редко, только если у человека есть осложнения от этой болезни. Самое распространенное – это вирусная пневмония, которая трудно лечится. Почти все люди, которые заболели этой болезнью лечатся амбулаторно, дома, под наблюдением семейного врача», – пояснил заместитель главного врача Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров.

По словам главной медсестры центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Аллы Ващенко, сейчас достаточно вакцины для местного населения.

«Последний раз мы получили 800 доз, сегодня заказали еще 1 000. Вакцина хорошая, бельгийская, "Преорикс". Поэтому все люди, которые нуждаются в прививке, могут приходить к нам», – отметила Ващенко.

Как рассказала инспектор эпидемиологии Волновахского филиала Донецкого областного лабораторного центра Татьяна Писаревская, корью заболели люди из 17 населенных пунктов Волновахского района. Часть из этих людей заболели в других городах Украины: Днепре, Запорожье, Мариуполе и Киевской области.

«Заболеваемость корью имеет цикличность. Болезнь повторяется каждые 13 лет. Так, в 1993-м году в Волновахском районе зарегистрировали более 300 случаев заболевания, через еще 13 лет, в 2006-м году – 56 случаев. И в этом году, опять же через 13 лет, имеем 33 случая», – добавила эпидемиолог.

По ее словам, сезонность кори приходится на март-апрель, поэтому эпидемиологи ожидают спад болезни.

В целом, с начала этого года в Волновахском районе корью заболели 33 человека, 5 из них дети.

Источник: «Волноваха.City»