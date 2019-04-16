Ситуация в пунктах пропуска днем 16 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Любава»: «10:31. Бахмут–Майорск – сразу на проверку; в Горловку 20 машин»;

«Любава»: «11:41. Никитовка в Бахмут – машин много, пеших много; пропускают плохо».

КПВВ «Марьинка»:

Виктория: «10:34. В Донецк "Каргилл" машин мало, но очередь стоит мертво. Две машины в час. Зато перевозы прут»;

Вячеслав: «11:39. "Каргилл" общая до моста, льготки на половину меньше. Каждые 30 минут протяжка. Пускают в один ряд».

КПВВ «Гнутово»:

Саша: «10:18. Пищевик в ДНР 3 машины»;

Андрей: «11:41. В Октябре в сторону Украины на середине подъема. Гнутово машин 20»;

Евгений: «13:12. Гнутово, за час прошли все посты. В Украину»;

Евгений: «13:33. Гнутово в Донецк, машин 20».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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