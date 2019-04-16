Пункты обогрева в Станице Луганской переходят на новый режим работы, – МККК. Новости

Сегодня, 16 апреля, в Станице Луганской пункты обогрева Международного комитета Красного Креста (МККК) с обеих сторон линии соприкосновения переходят на новый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МККК в Украине на странице организации в Facebook.

«С сегодняшнего дня наши пункты обогрева с обеих сторон линии соприкосновения в Станице Луганской переходят на новый режим работы и будут выполнять функции точки охлаждения. Вместо горячих напитков всем желающим будет предоставляться питьевая вода, а также возможность отдохнуть в соответствии с погодными условиями», – говорится в сообщении.

Отмечается, что волонтеры Красного Креста, как и раньше, будут следить за тем, чтобы «условия в пункте отдыха были комфортными, и предлагать помощь всем, кто будет в ней нуждаться».

Как сообщалось ранее, в течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек.

Напомним, по мнению координатора системы ООН, координатора по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, пересечение линии соприкосновения на Донбассе, особенно в Луганской области, – это ужас.

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