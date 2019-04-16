В Краматорске «Доступные лекарства» начали выдавать по электронным рецептам. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) начали отпускать медицинские препараты по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, сегодня, 16 апреля, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, по ее информации, в настоящее время лекарства можно купить в:

аптеке № 302. Она располагается в микрорайоне Станкострой;

сети аптек «Грандфарм».

В пресс-службе напоминают, что получить электронный рецепт пациенты могут в своего семейного врача, с которым они подписали декларацию.

Напомним, с 1 апреля в Украине пациенты получают препараты по программе «Доступные лекарства» по электронным рецептам. Ранее сообщалось, что в Украине программа «Доступные лекарства» будет расширена.

Также сообщалось, что с 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. А Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) создала электронную карту всех учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь и врачей, заключивших договор с НСЗУ.

Читайте также: