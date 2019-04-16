Мариуполь украсят 170 тысячами цветущих растений (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) планируют высадить порядка 170 тысяч цветущих растений. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Высадка цветов будет проходить во всех районах города. Работой по благоустройству клумб занимаются сотрудники коммунального предприятия зеленого строительства. «На сегодня жители разных районов Мариуполя уже могут наблюдать цветущие тюльпаны и гиацинты. Чтобы с приходом весны украсить приморский город, прошлой осенью их было высажено порядка 50 тыс. штук», – говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника «Зеленстроя» Александра Шульги, в этом году расширили ассортимент цветов. «Отбирали цветы экологично. Те, что приспособлены к нашему климату и хорошо взаимодействуют с ассортиментом, который уже посажен», – сказал он.

Отмечается, что яркие и цветущие клумбы будут во всех районах города. Только в Городском саду высадят порядка 17 тыс. цветов.

Напомним, в Мариуполе на наружное освещение хотят потратить 17 млн евро.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе установили ставку туристического сбора, который будет взиматься с остановившихся в городе людей.

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