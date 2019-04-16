В Константиновке известный шеф-повар дает бесплатные мастер-классы. Новости

С 15 по 19 апреля включительно шеф-повар Сергей Видулин проводит мастер-классы для студентов пищевых вузов Донетчины и местных жителей в Школе поварского искусства в Константиновке (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Фонда Бориса Колесникова.

«Сергей Видулин учился у шеф-поваров со звездами Мишлен в Европе и Японии; работал су-шефом в лучших ресторанах и шеф-поваром в легендарном "ПушкинЪ" в Донецке (профессиональная премия в сфере ресторанного бизнеса "Соль", 2013 г.)», – отметили в пресс-службе.

Занятия Видулина уже посетили будущие повара, кондитеры и бармены из Бахмутского, Краматорского, Славянского профессиональных лицеев и училищ.

«Студенты учились готовить блюда японской кухни – горячие роллы, роллы "Филадельфия с лососем", хибачи рис с креветками, а также блюда из рыбы», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Посетить бесплатные мастер-классы Сергея Видулина могут все жители Донецкой области, зарегистрировавшись по ссылке. Количество мест – ограничено.

Расписание ближайших мастер-классов: 17 апреля (18:00) – приготовление блюд из мяса, 18 апреля (18:00) – приготовление холодных закусок и салатов, 19 апреля (18:00) – приготовление десертов.

Школа поварского искусства организована Фондом Бориса Колесникова на базе Константиновского лицея (ул. Европейская, 78). В ней могут пройти стажировку все желающие – от учащихся профильных вузов до местных жителей. Благотворители подчеркивают: цель открытия Школы – в поддержке профессионального образования и помощи студентам.

«О таких условиях работы, как в Школе поварского искусства, на суперсовременной кухне, можно только мечтать. Хорошее оборудование, талантливые ребята – шеф-поварам приятно делиться знаниями, которыми мы владеем. Благодарю Фонд Бориса Колесникова за заботу о молодежи, ее развитии. Кто знает, может среди этих студентов есть Гордон Рамзи или известный ресторатор, и я передаю свой опыт будущим звездам?», – поделился впечатлениями Сергей Видулин.

Напомним, Фонд реализует в Донецкой области ряд социально-значимых инициатив, направленных на развитие образования, спорта, популяризацию здорового образа жизни.