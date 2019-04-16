Пакет малыша: В Северодонецке роженицам вручили первую партию (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) начата выдача одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, вчера, 15 апреля, вручили первую партию «пакетов малыша» роженицам, которые родили и выписались из роддома с 1 марта 2019 года. Вручение состоялось в управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) городского совета.

«Сразу же и открыли "пакет малыша", чтобы мамы смогли убедиться в его наполнении (комплектование помощи "пакет малыша" осуществляется в соответствии с перечнем детских товаров для комплектования одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", утвержденным Минсоцполитики). Кроме одежды и других важных для ребенка вещей (подгузники, пеленки, одежду, одеяла, погремушки, средства для ухода и многое другое, в том числе и для мамы), пакет также содержит информационные материалы, которые помогут родителям в вопросах лучшего ухода за ребенком. Весь комплект упакован в коробку из прочного картона. Интересно, что и габариты такого пакета немаленькие, а пространство плотно и доверху заполнено указанными предметами», – говорится в сообщении.

По информации начальника УТСЗН Натальи Василенко, в городское управление соцзащиты по состоянию на 15 апреля поступило 38 заявлений от рожениц на получение пакета. В то же время роженицы, родившие после 10 апреля 2019 года, получают беби-боксы при выписке из роддома. Тем, кто не получил беби-бокс в роддоме на момент выписки, необходимо написать соответствующее заявление в УТСЗН (ул. Новикова, 15б, каб. 15). К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка и справка из роддома о том, что на момент выписки пакет не получен.

Помощь «пакет малыша» можно получить при рождении / выписке ребенка в родильном отделении или по месту жительства / пребывания новорожденного ребенка не позднее 30 календарных дней со дня его рождения. Получение помощи «пакет малыша» не влечет за собой изменения размера помощи при рождении ребенка.

Порядок предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» утвержден Постановлением Кабинета министров Украины от 20 июня 2018 года № 512.

Напомним, в Луганской области начата выдача «пакетов малыша», которые выдают при рождении ребенка. Доставлена ​​первая партия беби-боксов в количестве 594 пакетов.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме.

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