Жилье для детей-сирот: Как решают проблему на Луганщине. Новости

В Луганской области за предыдущие два года 88 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получили собственное жилье. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь, сегодня, 16 апреля, передает пресс-служба ЛугОВГА.

«Это стало возможным благодаря государственной субвенции в размере 22,7 млн грн, которую правительство направило на решение жилищного вопроса этой категории граждан. Сергей Филь отметил, что выполнение жилищных программ имеет особое значение для жителей области, где идет война. В тяжелых экономических условиях, сложившихся на Луганщине, социально незащищенные категории граждан могут рассчитывать только на государственную поддержку», – говорится в сообщении.

Так, по словам главы области, в 2017 году квартиры получили 29 детей, в 2018 году количество новоселов увеличилось вдвое – 59. «Такого на Луганщине не происходило много лет. Это яркий пример заботы государства о детях-сиротах. Мы понимаем, что им больше не на кого надеяться, поэтому работа в этом направлении продолжится», – отметил Филь.

По информации пресс-службы, в Луганской области реализована Региональная целевая программа обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2017-2018 годы. Программа будет продолжена после решения Кабинета министров по финансированию этого направления.

Отмечается, что по состоянию на начало 2019 года на квартирном учете в области находится 541 человек из этой категории граждан. В частности, 111 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 16 до 18 лет, от 18 до 24 лет – 258 человек, а также 172 человека старше 24 лет.

Кроме того, в области также продолжается строительство двух детских домов семейного типа в Беловодском и Новопсковском районах. Общая сумма строительства – около 19 млн грн. Ввод в эксплуатацию этих домов запланирован на текущий год.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие 2 года приобретено 1 297 квартир для детей-сирот. При этом среди всех областей Украины Донецкая область стала лучшей по предоставлению жилья детям-сиротам за 2018 год. В 2018 году в регионе купили для детей-сирот 264 единицы жилья.

Напомним, что на начало прошлого года, в числе находящихся на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 20 639 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа в возрасте от 16 до 23 лет.

Читайте также: