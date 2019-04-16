В Мариуполе мужчина убил бывшую жену и ее нового избранника. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за убийство бывшей жены и ее нового избранника мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Мариупольской местной прокуратурой №2 направлен в Ильичевский районный суд г. Мариуполя обвинительный акт по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса Украины относительно 29-летнего гражданина, который в состоянии алкогольного опьянения убил мужчину и свою бывшую жену.

«Утром 14 ноября 2018 года ранее судимый за разбойное нападение мариупольчанин, находясь по месту жительства бывшей жены в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес ей и своему знакомому, который находился рядом с женщиной в качестве ее нового избранника, по несколько ударов ножом в область туловища. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте, а экс-супруга ревнивца – в карете "скорой помощи"», – говорится в сообщении.

«У женщины осталось четверо детей в возрасте от 2,5 до 10 лет, младший из которых является общим ребенком супругов. В настоящее время досудебное расследование завершено. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение», – добавили в прокуратуре.

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