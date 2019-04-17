Жительницу Луганщины приговорили к 5 годам тюрьмы за передачу разведданных о ВСУ. Новости

В Луганской области суд приговорил жительницу Трехизбенки (Новоайдарский р-н) к 5 годам тюрьмы за передачу сведений о дислокации и движении военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по телефону своему сыну – участнику незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, Новоайдарский районный суд признал 63-летнюю женщину виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

По информации прокуратуры, было доказано, что с февраля по март 2017 года женщина, находясь на подконтрольной украинской власти территории (ПКТ) Луганской области, передавала разведданные военного характера своему сыну – участнику «13-го батальона территориальной обороны 2-й бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».

Как отмечается, осужденная передавала сведения о дислокации и движение военной техники ВСУ в прифронтовой Трехизбенке в завуалированной форме для конспирации. Было зафиксировано 16 таких телефонных разговоров.

К примеру, согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, она называла участников НВФ «ЛНР» – «филателистами», количество военной техники – «кустами смородины», гусеничный БТР – «гусеницей», колесную военную технику – «клубнями», а также, использовала другие завуалированные названия для наименования разновидностей военной техники, их местоположения и передвижения.

«Фрагмент телефонного разговора на языке оригинала:

Сын-боевик: Меня филателисты задолбали. Спрашивают, а смородина на клубнях, на круглых или нет?

Осужденная: Нет, куст большой.

Сын-боевик: Я понял. Куст это... ставится на клубнях на круглых или гусеницы жрут клубни?

Осужденная: Гусеницы жрут.

Сын-боевик: Ясно.

Осужденная: Внутри они ж ходят, и она пропадает.

Сын-боевик: Я так и понял. Они же говорят, спроси. А я ж не садовод, откуда я знаю. Ну, спроси, говорят – на клубнях или клубней нет, гусеницы пожрали...», – говорится в сообщении.

Затем, участник НВФ передавал полученную от матери в телефонном разговоре информацию главарям военного подразделения «народной милиции ЛНР».

«Таким образом, женщина поддерживала режим оккупации части Луганской области и функционирование псевдогосударственного образования "ЛНР", а также сознательно активно способствовала ее деятельности», – подчеркнули в прокуратуре.

Уточняется, что в суде женщина частично признала свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, отметив, что об участии сына в НВФ «ЛНР» ей ничего не известно. Однако, этот факт доказан материалами уголовного дела.

Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

В прокуратуре добавили, что относительно ее сына ведется расследование. Он объявлен в розыск.

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