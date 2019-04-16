Почти 225 тысяч: В ЦИК рассказали, как люди портили бюллетени на выборах. Новости

По результатам первого тура выборов президента Украины 31 марта 2019 года 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, сегодня, 16 апреля, передает «Укринформ».

«По нашим подсчетам, по результатам выборов 31 марта 224 тыс. 600 бюллетеней признаны недействительными», – сказала она.

Глава ЦИК отметила, что изготовление бюллетеней – «это и большой труд многих людей, и деньги». «Если порча бюллетеня – это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их», – рассказала она.

Слипачук также сообщила, что накануне голосования 21 апреля будет призывать избирателей «не высказывать порчей бюллетеня свое мнение относительно одного из кандидатов, а также – быть более вежливыми и понимать, что выборы – это не повод для размещения фотографий в Instagram или Facebook с бюллетенями на участках».

«Это касается и наших политиков, которые во время голосования 31 марта демонстрировали своим поведением не слишком хороший пример, выставляя в социальных сетях фото с бюллетенями, сделанные непосредственно в помещениях участков, что по закону является нарушением тайны голосования», – отметила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что избиратель не имеет права демонстрировать свой выбор в помещении избирательного участка, а рассказать по собственному желанию о своем волеизъявления он может за ее пределами волонтерам, которые собирают данные для экзит-полов.

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