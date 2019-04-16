Экоорганизация из Австрии установит системы очистки воды в больницах и интернате на Луганщине. Новости

Представители рабочей группы австрийской экологической организации «Глобал 2000» обсудили дальнейшее предоставление гуманитарной помощи образовательным и медицинским учреждениям Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Члены рабочей группы австрийской экологической организации встретились с заместителем председателя Луганской облгосадминистрации Ольгой Лишик. «Помощь наших зарубежных партнеров имеет большое значение для жителей области, особенно для проживающих в прифронтовых районах», – отметила Ольга Лишик.

Только в 2018 году «Глобал 2000» предоставила гуманитарную помощь в шесть организаций Луганской области на сумму более 35 тыс. евро. «Глобал 2000», в частности, осуществляет оснащение системами очистки воды учреждений медицины и образования. «За 10 лет мы установили в Луганском регионе 36 систем очистки воды. Каждая из систем может обеспечить всех учеников заведения или пациентов больницы чистой питьевой водой на длительное время», – отметила член группы Юлия Друмель.

В связи с военными действиями в 2014 году работа по установлению систем была остановлена ​​и возобновилась в 2018-м. В прошлом году было установлено пять систем – в двух больницах и в интернате. В ближайших планах организации – установление систем очистки воды в 6 учреждениях на Луганщине, в частности, в пяти больницах и в одном интернате.

Представители австрийской организации проводят мониторинг работы водоочистного оборудования и при необходимости осуществляют техническое обслуживание. Сейчас заведения, в которых в предыдущие годы было установлено 17 систем, находятся на временно неподконтрольных украинской власти территориях Луганской области, к которым представители «Глобал 2000» не имеют доступа.