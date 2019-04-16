Полевому командиру «ДНР» «Мачете» дали в России 13 лет. Новости

В России суд над «командиром 3-го мотострелкового батальона 7-й бригады 2-го корпуса» ВС РФ Юрием Свиридовым по прозвищу «Мачете», который изнасиловал и убил выстрелом в затылок беременную, закончился приговором в 13 лет строгого режима. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

«Комбат 7-й бригады "ДНР", предатель Украины Юрий Свиридов (позывной Мачете) получил 13 лет за убийство беременной "ополченки" Анастасии Ткачевой», – написал он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе арестован разыскиваемый российским командованием «командир 3-го мотострелкового батальона 7-й бригады 2-го корпуса» ВС РФ Юрий Свиридов по прозвищу «Мачете», который изнасиловал и убил выстрелом в затылок беременную.

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