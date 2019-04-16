На Луганщине 88 детей-сирот получили собственное жилье. Новости

В Луганской области за минувшие 2 года 88 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, получили собственное жилье. Это стало возможным благодаря государственной субвенции в размере 22,7 млн грн. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В 2017 году квартиры получили 29 детей, в 2018 году количество новоселов увеличилось вдвое – до 59. Такого на Луганщине не происходило много лет. Это яркий пример заботы государства о детях-сиротах. Мы понимаем, что им больше не на кого надеяться, поэтому работа в этом направлении продолжится», – отметил и. о. главы Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

Как отмечается, в Луганской области реализуется Региональная целевая программа обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2017-2018 годы. По решению Кабмина, финансирование этой программы будет продолжено.

По информации обладминистрации, на начало 2019 года на квартирном учете в области находится 541 человек этой категории. В частности, 111 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в возрасте от 16 до 18 лет, от 18 до 24 лет – 258 человек, а также 172 человека старше 24 лет.

За счет местных и государственного бюджетов в 2017 году были обеспечены жильем 29 человек, в 2018 году – 59.

Кроме того, в области продолжается строительство 2 детских домов семейного типа в Беловодском и Новопсковском районах. Общая сумма строительства – около 19 млн грн. Ввод в эксплуатацию этих домов запланирован в текущем году.