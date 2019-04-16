В Мариуполе совместно с USAID поддержат малый и средний бизнес. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) городской голова Вадим Бойченко и руководитель проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Майкл Пиллсбери подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.

В рамках соглашения предполагается реализация проектов с целью поддержки бизнеса и восстановления инфраструктурных объектов.

Вадим Бойченко отметил, что в Мариуполе при поддержке USAID воплотили в жизнь ряд проектов: создание Центров предоставления административных услуг, свободного пространства «VEZHA», образовательного мультицентра на базе Шахматного клуба. Также добавил, что в ходе реализации проекта стороны видят развитие пяти направлений, которые поддержат малый и средний бизнес в Мариуполе. «Мы подошли к широкому формату сотрудничества. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. За то, что мы столько работали вместе и создавали новый Мариуполь. Эта долгосрочная перспектива позволит нам реализовать тот план, который прописан в Стратегии развития Мариуполя», – отметил городской голова.

В свою очередь, Майкл Пиллсбери рассказал, что подписание соглашения позволит достичь следующих целей: консолидации местной экономики, развития малого и среднего бизнеса, его интеграции в экономику Украины и укрепления уверенности в будущем. «Это долгосрочное партнерство, которое продлится в течение пяти лет. Оно будет базироваться на трех аспектах: помощь малому и среднему бизнесу, продвижение информационного сектора и работа с университетами. В наших планах создать IT-хаб, где информационный бизнес будет иметь возможность пользоваться всеми ресурсами этого центра и иметь доступ к глобальной сети обучения», – отметил руководитель проекта.

Майкл Пиллсбери добавил, что развитие этого сектора позволит создавать новые рабочие места для молодежи.