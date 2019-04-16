Попались на крючок аферистов: В Краматорске трое жителей потеряли 43 тыс. грн. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) трое местных жителей потеряли более 43 тыс. грн доверившись мошенникам, и сообщив данные своих банковских карт. Правоохранители открыли уголовные дела. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, 20 тыс. грн потеряла 47-летняя краматорчанка после общения с «работником службы безопасности банка». Под предлогом проверки паспортных данных, аферист узнал у женщины всю необходимую информацию и похитил с ее банковской карты все деньги.

Кроме того, с карты 43-летней жительницы Краматорска «банковские» мошенники сняли 7,5 тыс. грн. Аферисты позвонили потерпевшей по поводу обновления данных электронной системы. Женщина получила в SMS-сообщении несколько кодов, которые и назвала мошенникам.

По аналогичной схеме злоумышленников потерял 16 тыс. грн и 37-летний мужчина.

В очередной раз правоохранители призывают жителей области не сообщать никому личную информацию и все операции с банковскими картами осуществлять только в финучреждении.

«В случае получения SMS-сообщения о блокировке карты, или внезапного баланса счета, равного 00.00 грн – ни в коем случае не звоните на указанные номера, не называйте коды, которые поступают в SMS», – добавили в полиции.

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