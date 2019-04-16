Красота простояла недолго: В Покровске вандалы разрушают чужое имущество (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в центре города молодые люди собираются поздно вечером у магазинов и крушат имущество предпринимателей. Их зафиксировали камеры наблюдения.

Так, на днях украли части металлических конструкций креативных велопарковок по улице Европейской. Их установили владельцы магазинов за свой счет. Жалуются, что красота простояла недолго. Остальные испортили – оставили вмятины и царапины. «Эти стоянки мне обошлись в 8 тысяч. Ставили стоянки для удобства, для людей, для красоты города и облагораживания, в итоге – пострадали. Здесь постоянно прыгают дети, играются», – говорит владелица магазина Анастасия.

В вандализме предприниматели обвиняют молодежь, попавшую на их камеры наблюдения. Говорят, после этих гостей находят испорченное имущество не впервые. «Это несет убытки каждому предпринимателю. Неприятно и людям на это смотреть. Уровень сознания и воспитания вот такой», – сказал предприниматель Владимир.

Местные взволнованы, что такое происходит в центре города. Кроме того, как добавляют жители, вандалы оставляют после ночных посиделок мусор и воруют цветы с аллей у магазинов. «Если бы эти люди хоть что-нибудь в жизни своей посадили, вырастили, да и ухаживали в течение нескольких лет, никогда бы рука не поднялась», – считает покровчанка Ирина.

Между тем, предприниматели готовят обращение в полицию. Видеозапись с камер тоже передадут правоохранителям.

Источник: ТК «Донбасс»

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