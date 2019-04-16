В Краматорске половину школ и детсадов утепляют на 300 миллионов (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) продолжаются работы по термомодернизации учебных заведений. 30 школ и детских садов смогут сэкономить на отоплении. Деньги на проект город получил от Европейского инвестиционного банка.

Так, в детском саду № 51 идут строительные работы: укрепляют отмостки, заменяют окна и входные двери, утепляют здание минеральной ватой. «Начали мы работать во второй половине января с замены кровли, утепления чердака. Осталась ливневка и утепление фасада», – говорит подрядчик Виталий Васильев.

По словам заведующей детского сада № 51 Эллы Винниковой, ранее в заведении было прохладно. Детей мало, поэтому половину здания закрыли. После ремонта в этой части местные чиновники планируют открыть амбулаторию. «Особенность нашего детского сада – он разделен на две половины. Одна, действующая, половина – детский сад, другая половина была долгое время закрыта. Но термомодернизация происходит по всему периметру нашего здания. Надеемся, что все-таки у нас будет и внешне красиво, и внутри будет тепло», – рассказала она.

В детском саду «Журавушка» утепление еще продолжается, однако, по словам воспитателей, уже стало комфортнее. В тепле с детьми занимаются арт-терапией, создают мультфильмы из собственных самоделок. Даже хотят открыть художественно-эстетический центр. «У нас в детском саду всегда было как-то прохладно, на уровне 18 градусов. Дети ходили в утепленных вещах. Сейчас обстановка поменялась, значительно поменялась, чему мы очень рады. Дети в облегченной одежде. У нас сейчас уже и до 25 градусов доходит», – говорит воспитательница детского сада № 60 Наталья Малиновская.

Горсовет проводит термомодернизацию в 15 школах и в стольких же детсадах Краматорска. Средства предоставили международные партнеры. «Стоят эти работы примерно более 300 млн грн. Эффект, который мы ожидаем, это почти 40% экономии на отоплении. Потому что у нас уже такой опыт есть. 16 школа у нас термомодернизована и от 40 до 60% идет экономия», – сообщила начальник управления образования Краматорского городского совета Марина Мозолева.

В этом году теплее должна стать половина всех учебных заведений города. Другие модернизируют в следующую очередь. Все необходимые проекты для этого уже разработаны.

Источник: ТК «Донбасс»