Выборы президента: Делегация ПАСЕ посетит Украину для наблюдения за вторым туром . Новости

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе 16 человек во главе с Анжелой Смит посетит Украину для наблюдения за вторым туром президентских выборов 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ, пишет «РБК-Украина».

Делегация ОБСЕ прибудет в Украину вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Делегация встретится, в частности, с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским или их представителями, а также с представителями Центральной избирательной комиссии и СМИ.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.