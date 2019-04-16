Преодолевать трудности, когда родных нет рядом: Как живут одинокие старики на Донетчине (Видео). Новости

В Донецкой области службы поддержки помогают пенсионерам преодолевать трудности, когда родных нет рядом. Бытовые хлопоты и дружеский разговор с соцработником нужен тем, кто остался одиноким в силу жизненных обстоятельств.

В Мариуполе (Донецкая обл.) у социального работника Елизаветы Ващенко рабочий день начинается в половине девятого. У нее на маршруте 7 адресов. Там живут одинокие пожилые люди. По дороге к ним женщина забирает из почтового ящика квитанции, которые нужно оплатить. Еще нужно приобрести заказанные продукты, лекарства и помочь в быту. В одном из домов женщину ждут жители двух квартир. И еще трех – в соседнем.

Соцработник убирает дом, готовит еду, общается. «Мы, как и психологи, без общения вообще никак. Это надо поговорить, вот это все обсудить. И политиков, и президента, и все на свете. Даже вне плана, есть работы, которые вне плана. Ну, вот просят – мы делаем. Потому что беспомощные», – говорит Елизавета Ващенко.

Елизавета посещает пенсионерку Азу Сабелеву 3 раза в неделю. Иногда к ней приходит племянница. Пенсионерка говорит, что родственницу о помощи почти не просит, ведь у той свои трудности. «Ей 70 лет – это раз. Она работает – это два. Муж у нее два инсульта перенес – это три. Мама 7 лет уже с ходунками ходит, да, и недавно сына похоронила, вот. Еще я!», – объяснила пенсионерка.

Центры социального обслуживания работают преимущественно для тех, кто остался совсем без поддержки родных. Кроме помощи на дому, в службе есть отделение дневного пребывания. Здесь 50 мест и каждый день все заняты. По словам заведующей отделения дневного пребывания Ольги Черепениной, приходят преимущественно пожилые люди от 60 лет, живущие одни. Хотя некоторые имеют детей. Таким требуется особое внимание. «Многие дети далеко находятся. И они, наверное, как никто еще хуже себя чувствуют морально. Потому что не могут пообщаться с ними. У нас работает психолог. Можно, особенно, если депрессия возрастная, психолог занимается с ними», – сказала она.

Граждан Украины закон обязывает заботиться о своих престарелых родителях хотя бы материально. Юристы объясняют, если дети забыли о таком долге, можно обращаться в суд. И он, чтобы принять решение, будет учитывать все обстоятельства. «Это зависит от того, являются ли эти родители нетрудоспособными. Это либо пенсионеры, либо лица с инвалидностью. И нуждаются ли они в материальной помощи. То есть, должно быть два условия», – объяснила и. о. пресс-секретаря Ильичевского районного суда Мариуполя Елена Киргет.

С требованием взыскать алименты на содержание обращаются редко. В этом суде в среднем такое дело одно в год. И, чаще всего, правосудие становится на сторону заявителя.

Источник: ТК «Донбасс»

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