За месяц спрос на «муниципальную няню» вырос в десять раз . Новости

Количество желающих получить компенсацию расходов на оплату услуг няни за месяц увеличилась в 10 раз, и по состоянию на 10 апреля составило 397 человек. А в начале марта таких было всего 39. Об этом во вторник, 16 апреля, со ссылкой на информацию Министерства социальной политики сообщают «Украинские новости».

«По состоянию на 1 апреля 2019 года в структурные подразделения по вопросам социальной защиты районных, районных в городе Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских советов, советов объединенных территориальных общин подали заявления и соответствующие документы 397 человек», – сказано в нем.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе (Донецкая обл.) родители смогут получить компенсацию стоимости услуги «муниципальная няня».