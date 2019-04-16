Реабилитация бойцов ВСУ: Сколько миллионов планируют потратить в 2019 году. Новости

В Украине в текущем году на реабилитацию военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) планируют потратить более 43 млн грн. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, сегодня, 16 апреля, передает «УНН».

Сообщается, что в 2019 году запланировано потратить 43 млн 12 тыс. 183 грн на реабилитационное лечение военнослужащих ВСУ. Это почти в 2 раза больше, чем потратили в прошлом году, – 25 млн 777 тыс. 888 грн.

Всего, за 2018 год в санаторно-курортных учреждениях Минобороны прошли реабилитацию 2 734 военнослужащих. С начала 2019 года, по состоянию на начало апреля, – 611 военнослужащих.

На сайте Минобороны указано, что к санаторно-курортным заведениям Украины, где военнослужащие ВСУ проходят реабилитацию, относятся, в частности:

Центральный военный клинический санаторий «Хмельник»;

Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Пуща-Водица»;

Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения «Трускавецкий»;

Санаторное отделение Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.

Как сообщалось ранее, в Украине на психологическую и социально-профессиональную реабилитацию ветеранов в этом году в рамках бюджета Министерства по делам ветеранов предусмотрели 110 млн грн.

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