Цену на газ для населения в мае «Нафтогаз» не снизит . Новости

НАК «Нафтогаз Украины» не сможет выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Об этом заявил руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов в интервью «РБК-Украина».

Он пояснил ситуацию необходимостью продавать газ по рыночным ценам. «Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление № 867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже», – сказал Фаворов.

Речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению № 293, которое не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на «Нафтогаз» постановлением № 867. Этот режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 грн за кубометр, хотя правительство уже распорядилось снизить ее до 8,38 грн за кубометр.