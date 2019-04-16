«Новую волну украинского кино» в Париже открыли показом «Дикого поля». Новости

С 5 по 10 апреля 2019 года в Париже прошел кинофестиваль Nouvelle vague du cinéma Ukrainiеn («Новая волна украинского кино»), пишет «Сегодня».

Кинофестиваль, который вызвал большой интерес среди французской публики и представителей украинской диаспоры, проходил в одном из самых престижных кинотеатров Франции Le Grand Rex Paris на Больших бульварах.

Фестиваль открылся показом фильма «Дикое поле» режиссера Ярослава Лодыгина по культовому роману Сергея Жадана «Ворошиловград».

Фильм представили режиссер Ярослав Лодыгин, глава Госкино Украины Филипп Ильенко, соавтор сценария писатель Сергей Жадан, продюсеры фильма Владимир Яценко (Украина) и Миклош Гимеш (Швейцария).

Кроме того, французским зрителям были представлены художественные фильмы «Вулкан», режиссер Бондарчук; «Когда падают деревья» (Никитюк). Киноклассику «Лебединое озеро. Зона» (Ильенко) представили исполнительница главной роли в фильме Людмила Ефименко и Филипп Ильенко, также сыгравший в фильме своего отца. Документальный фильм «Первая сотня» (Пилунский, Грузинов, Шашкова) вызвал сильные эмоции и даже слезы зрителей. На детском сеансе был показан фильм «11 детей из Моршина» режиссера Непиталюка.